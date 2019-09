Fahrradfahrer in NÖ niedergestoßen: Polizei fahndet nach Lenker

Dienstagabend ist ein Fahrradfahrer in Niederösterreich von einem Pkw erfasst, niedergestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Lenker.

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in seinem Heimatbezirk Mödling von einem Pkw erfasst und niedergestoßen worden. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall in Laxenburg schwer verletzt und musste im Landesklinikum Baden behandelt werden. Der Lenker des laut einer Aussendung vermutlich dunklen Wagens beging Fahrerflucht. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Laxenburg (Tel. 059133-3338) erbeten.