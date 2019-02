Fahrraddiebstahl in Wiener Neustadt: Polizei bittet um Hinweise

Bisher zwei unbekannte Täter haben im November ein Fahrrad in Wiener Neustadt gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher zwei unbekannte Täter stahlen am 9. November 2018, gegen 10.40 Uhr, ein am Bahnhofplatz in Wr. Neustadt versperrt abgestelltes Fahrrad. Die beiden Täter brachen das Fahrradschloss auf. Einer der beiden verließ mit dem Fahrrad den Tatort in Richtung Norden.