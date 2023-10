Fahrraddiebe festgenommen: Opfer in Wien und NÖ gesucht

Die Polizei konnte zwei Fahrraddiebe festnehmen, die in Wien und Niederösterreich ihr Unwesen getrieben hatten. Die Polizei sucht nun nach den Opfern.

Ein bereits im September in der Donaustadt festgenommener Ungar soll seit Jänner 2021 in Wien sowie Niederösterreich mehr als 50 Räder gestohlen haben. Der 46-Jährige hatte als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Zugang zu einigen Fahrradräumen, aus denen er hochpreisige E-Bikes mitgehen ließ. Der angerichtete Schaden soll etwa 90.000 Euro ausmachen, berichtete die Exekutive am Montag.