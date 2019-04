Fahrraddieb in Wien-Alsergrund auf frischer Tat ertappt: Zeuge nahm Verfolgung auf

Gestern Abend konnte ein Zeuge einen Fahrraddieb in der Garnisongasse in Wien-Alsergrund auf frischer Tat ertappen. Er nahm die Verfolgung mit dem Rad auf und gemeinsam mit der Polizei wurde der mutmaßliche Täter gefasst.

Am 9. April 2019 verständigte ein Zeuge gegen 21:00 Uhr die Polizei. Er konnte in der Garnisongasse einen Mann dabei beobachten, wie er ein abgesperrtes Fahrrad stehlen wollte. “Auf dem Weg zum Fahrrad hörte ich ein lautes knackendes Geräusch und bei meinem Fahrrad angekommen sah ich einen Mann, welcher von mir abgewandt war und bei meinem Fahrrad stand. Als ich mein Schloss öffnen wollte, bemerkte ich, dass es nicht mehr am Fahrrad angebracht war”, so der Zeuge Ümit B.