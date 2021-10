Fahrraddieb in Mödling gefasst: Polizei sucht Opfer

Die Polzei hat einen Fahrraddieb in Mödling festgenommen. Der 22-Jährige hat insgesamt 20 Fahrraddiebstähle begangen. Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten.

In Mödling ist ein 22-Jähriger als mutmaßlicher Serien-Fahrraddieb gefasst worden. Er hat nach Polizeiangaben vom Donnerstag 20 Taten gestanden und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Beute soll der junge Slowake in seiner Heimat verkauft haben.

Slowake verübte insgessamt 20 Fahrraddiebstähle in Österreich

Der Slowake war am 13. September festgenommen worden. In der Folge stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Aufenthaltsermittlung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls bestand. Zudem fand sich Tatwerkzeug im Rucksack des Verdächtigen. Der Beschuldigte war zu insgesamt 20 Fahrraddiebstählen in der Zeit von Anfang August 2021 bis 13. September 2021 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geständig. Bei ihm konnten Fünf Fotos von Fahrrädern festgestellt werden, die vermutlich von Diebstählen stammen dürften, aber noch keinen Tatort zugeordnet werden konnten. Die gestohlenen Fahrräder soll er in der Slowakei verkauft haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.