Fahrraddemo sorgt für Verzögerungen in Wien

Am Samstagnachmittag wird in Wien eine Fahrraddemo stattfinden. Diese wird für Verzögerungen in den Innenbezirken sorgen.

Ab 13 Uhr wird am Samstag die Fahrraddemo "Nie wieder Automesse" in Wien stattfinden. Diese wird auf folgenden Strecken zu Verzögerungen führen:

Auerspergstraße

Museumsstraße

Getreidemarkt

Karlsplatz

Lothringerstraße

Schwarzenbergplatz

Am Heumarkt

Am Stadtpark

Vordere Zollamtsstraße

Uraniastraße

Aspernbrücke

Aspernbrückengasse

Praterstraße

Praterstern

Müller-Cohen-Platz

Ausstellungsstraße

Elderschplatz

Vorgartenstraße

Trabrennstraße

Die Demo soll bis ca. 16:00 Uhr dauern. Die ÖAMTC-Experten befürchten Zeitverluste rund um die genannten Strecken – vor allem im Bereich Praterstern inklusive Zu- und Abfahrten, Untere Donaustraße sowie Zweierlinie und auf den Zufahrten in die Innenstadt.

(Red)