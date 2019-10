Fahrgast wollte Wiener Taxler prellen und ging auf Polizisten los

Mit einem aggressiven Fahrgast hatte es gestern ein Taxler in der Wiener Innenstadt zu tun. Als die Polizei zu Hilfe kam, ging der Mann auch auf die Beamten los.

Das Geschehen spielte sich um 23.20 Uhr im Bereich Volksgarten/Heldenplatz ab. Der 34-Jährige hatte den Taxler gefragt, ob dieser auch Bankomatkarten nehme, denn er könne nicht mit Bargeld zahlen. Der Lenker bot ihm daraufhin an, einen Bankomaten anzusteuern. Der Taxifahrer sah aber in der Börse seines Passagieres einiges an Bargeld, das bei weitem zum Begleichen des Fahrpreises gereicht hätte.