Fahrertür fiel zu: Baby in NÖ in Pkw eingesperrt

Montagvormittag musste ein Baby aus einem Pkw gerettet werden. Die Fahrertüre eines Pkws fiel zu. Das Auto war verschlossen, der Schlüssel lag jedoch am Fahrersitz.

Am Montagvormittag rückte die Feuerwehr Wiener Neustadt zu einem Kind in Notlage aus. Die Polizei forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an, nachdem ein Säugling in einem PKW eingeschlossen war und der Fahrzeugschlüssel noch am Fahrersitz lag. Der Schlüssel konnte geborgen werden und das Baby unversehrt an die Mutter übergeben werden.

Bei Arbeiten an dem Pkw fiel plötzlich die Fahrertüre zu und das Fahrzeug war abgeschlossen. Unglücklicherweise lag der Fahrzeugschlüssel am Fahrersitz und das Kind im Säuglingsalter in einer Babyschale am Rücksitz. Die Mutter alarmierte die Polizei, welche die Feuerwehr zur Unterstützung nachforderte.