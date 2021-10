Fahrerflucht: E-Scooter-Fahrer von Klein-Lkw erfasst

Nach der Kollision mit einem 38-jährigen E-Scooter Fahrer beging der Lenker eines Klein-Lkw am Montag in Seebenstein Fahrerflucht.

Das Opfer, ein Einheimischer, wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Baden gebracht. Die Exekutive bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Schwarzau am Steinfeld (Tel.: 059133-3357).