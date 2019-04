Fahndung: Wertvolle Vase in Wien gestohlen

Vergangene Woche wurde eine wertvolle Vase aus einem Kunsthandel in der Wiener Innenstadt gestohlen. Die Vase hat einen Wert von 14.000 Euro.

Ein Dieb hat in der vergangenen Woche eine wertvolle Vase aus einem Wiener Kunsthandel in der Innenstadt gestohlen. Der Mann dürfte am vergangenen Mittwoch zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in das Geschäft in der Nähe des Graben gekommen sein und in einem unbeobachteten Moment den etwa 120 Jahre alten Kunstgegenstand mitgenommen.