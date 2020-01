Fahndung: Taschendieb in Wiener Neustadt gesucht

Die Polizei Wiener Neustadt sucht nach einem mutmaßlichen Taschendieb, der die Bankomatkarte eines 83-jährigen Mannes gestohlen haben soll. Hinweise werden erbeten.

Ein unbekannter Täter soll am 26. November 2019 zwischen 14.50 und 15.10 Uhr in einem Linienbus in Wiener Neustadt die Geldbörse eines 83-Jährigen gestohlen haben. Anschließend wurden mit der gestohlenen Bankomatkarte am 26. und 27. November insgesamt drei Behebungen durchgeführt.