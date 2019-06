Fahndung nach versuchtem Auto-Diebstahl in Bruck an der Leitha

Die Polizei Niederösterreich sucht nach zwei Verdächtigen, die in Bruck an der Leitha versucht haben, ein Auto zu stehlen. Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto die Männer ausfindig zu machen.

Zwei bisher unbekannte männliche Täter werden verdächtigt, am 3. Mai 2019 in einem Lokal in Bruck an der Leitha den Autoschlüssel gestohlen zu haben. In weiterer Folge wollten die Täter den Pkw stehlen. Die Fahrzeugbesitzerin und ein weiterer Lokalbesucher bemerkten die Tat und verhinderten den Diebstahl. Die Täter warfen auf der Flucht den gestohlenen Schlüssel weg.