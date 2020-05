Fahndung nach Raubüberfällen in NÖ: 1.000 Euro Belohnung ausgelobt

Im Februar kam es zu zwei bewaffneten Raubüberfällen in Niederösterreich. Die Polizei bittet um Hinweise. Außerdem wurde ein Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt.

Ein bisher unbekannter Täter in Vollmaskierung verübte im Februar gleich zwei Raubüberfälle auf Trafiken. Am 1. Februar gegen 6 Uhr schlug er in Ternitz und am 15. Februar gegen 7.15 Uhr in Neunkirchen zu. Er hatte immer eine Faustfeuerwaffe dabei.