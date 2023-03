Fahndung nach Geldbörsen-Dieb in Mödling

Mitte März wurde einer Frau in Mödling die Geldbörse gestohlen, der bislang unbekannte Täter führte mit der darin befindlichen Kreditkarte mehrere Zahlungen und eine Behebung durch.

Ein bislang unbekannter Täter hat am 13. März zwischen 12.50 und 13.45 Uhr einer Frau die Geldbörse aus der Tasche in der Lerchengasse in Mödling gestohlen und anschließend eine Bargeldbehebung sowie zehn Zahlungen mit der Kreditkarte durchgeführt.