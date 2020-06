Fahndung nach Fahrrad-Dieb in NÖ

Mitte Mai soll ein bislang unbekannter Mann ein Fahrrad vom Abstellplatz am Bahnhof Oberndorf gestohlen haben, die Polizei bittet um Hinweise.

Einer 29-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurde am 12. Mai gegen 11.30 Uhr das Fahrrad vom Abstellplatz am Bahnhof Oberndorf gestohlen, daraufhin erstattete sie in der Polizeiinspektion Herzogenburg Anzeige.