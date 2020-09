Fahndung nach Betrüger: Falscher Physiotherapeut machte Wiener Lokale unsicher

Die Wiener Polizei hat aktuell mit einem mutmaßlichen Betrüger zu tun, der sich in Lokalen als Physiotherapeut ausgegeben haben soll, wofür Geld floss. Weitere Opfer des Mannes werden gebeten, sich zu melden.

Ein 36-jähriger Mann aus Deutschland, dessen Lichtbilder die Polizei veröffentlichte, steht im Verdacht, sich als Physiotherapeut ausgegeben und in zahlreichen Wiener Gasthäusern Kunden angeworben zu haben.

So ging der mutmaßliche Betrüger vor

Die Opfer wurden in den Gasthäusern laienhaft erstbe-handelt,um sie somit zum Kauf weiterer Behandlungen zu bringen. Weiters bot der 36-Jährige Lebensmittel aus Tirol an. Die Kunden leisteten eine Vorauszahlung, eine Warenlieferung erfolgte nicht. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.