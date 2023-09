Fahndung nach Bankomatkartendieb in Wien

Die auf dem Foto erkennbare Person steht im Verdacht, einem Mann in Wien-Floridsdorf die Bankomatkarte und einem weiteren Mann in Wien-Favoriten Bargeld gestohlen zu haben.

Der Mann steht im Verdacht am 17.04.2023 einem 81-jährigen Mann in Wien-Floridsdorf eine Bankomatkarte gestohlen zu haben, nachdem er diesen zuvor abgelenkt hatte. In weiterer Folge soll der Mann mit der Bankomatkarte eine Behebung in Höhe eines dreistelligen Betrages vom Konto des Opfers getätigt haben.