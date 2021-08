Fahndung: Diebe ließen Luxus-Klamotten mitgehen

Drei junge Männer gingen Anfang Juli in der Wiener Innenstadt shoppen. Doch anstatt die Markenkleidung zu bezahlen, ließen sie die Luxus-Klamotten einfach mitgehen. Die Polizei fahndet nach dem Trio.

Die Wiener Polizei sucht nach drei Dieben, die am 1. Juli zwischen 15.30 und 19.00 in drei Wiener Innenstadt-Boutiquen in großem Stil kostspielige Bekleidung gestohlen haben sollen. Laut Landespolizeidirektion gingen sie dabei arbeitsteilig vor. Einer lenkte das Verkaufspersonal ab, der zweite hielt nach etwaigen Kunden Ausschau, während der dritte Mann die Beutestücke einsackte. Das Trio war ausschließlich auf teure Luxus-Bekleidung fokussiert.