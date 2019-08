Fäkalbelastung in der Donau: Österreichischer Abschnitt wenig betroffen

Entlang der rund 2.600 Kilometer langen Donau wird alle sechs Jahre die Fäkalbelastung von Forschern gemessen. Im österreichischen Streckenabschnitt lagen die E.coli-Konzentrationen bis auf eine Ausnahme im geringen bis moderaten Bereich.

Proben entlang der Donau entnommen

In Österreich nur eine Probe mit "moderater Belastung"

Weniger gut ist die Situation an anderen Abschnitten des Flusses, so die Ergebnisse der von der International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) durchgeführten Studie, die u.a. vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützt wurde. Wie bereits in vorherigen Untersuchungen wurden die höchsten Werte in Proben gefunden, die in Serbien, Rumänien und Bulgarien entnommen wurden. "In Serbien, einem Nicht-EU Land, existieren keine Abwasserkläranlagen, sodass es hier insbesondere nach großen Städten wie Novi Sad und Belgrad zu kritischen bis starken fäkalen Belastungen der Donau kommt", so Gernot Zarfel vom Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin der MedUni Graz.