Fäkalalarm im Mittelmeer: An diesen Stränden sollte nicht gebadet werden

Die Ferienzeit lockt viele Urlauber an die Strände. Beliebt sind unter anderem Kroatien, Spanien und Portugal. Doch genau in diesen Ländern gibt es Strände, die derzeit eher einer braunen Suppe gleichen. Baden ist hier nicht nur ekelerregend, sondern auch gesundheitsgefährdend.

Fäkalalarm statt Badespaß: Diese Strände machen uns krank



Toilettenwasser, das direkt ins Meer geleitet wird. Solche Bilder gibt es derzeit in Kroatien am Strand von Srebreno südlich von Dubrovnik zu sehen. An dem üblicherweise sehr klaren Schwimmbereich wurde ein erhöhter Wert an E.Coli Bakterien festgestellt. Gerät man mit diesen Bakterien in Berührung drohen heftige Magen-Darm-Erkrankungen und sogar Fieber. Nun wurde die rote Fahne ausgehängt - es herrscht somit absolutes Badeverbot. In einigen Tagen soll dann erneut ein Wassertest durchgeführt werden.