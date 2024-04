Fachkräftemangel: RH vermisst "Gesamtstrategie"

Nach Ansicht des Rechnungshofs fehlt der Regierung im Kampf gegen den Fachkräftemangel eine "Gesamtstrategie".

Durch das Ausscheiden der "Baby-Boomer"-Generation aus dem Berufsleben werde sich dieser mittel- und längerfristig verschärfen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Gegensteuern könnten die Ministerien mit Aus- und Weiterbildungen, Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von älteren Personen, Frauen sowie Migranten und mit qualifizierter Zuwanderung.

Rechnungshof lieferte Arbeitsmarkt-Bestandsaufnahme

In der Regel prüft der Rechnungshof die Finanzgebarung öffentlicher Stellen und konkreter Maßnahmen, diesmal lieferte er allerdings eine Arbeitsmarkt-Bestandsaufnahme. Er untersuchte die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt von 2008 bis Mitte 2023. Zwar habe es seitens der zuständigen Ministerien und Länder Initiativen gegen den Fachkräftemangel gegeben, eine "Gesamtstrategie" fehle jedoch nach wie vor, heißt es in dem Bericht laut Aussendung.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, brauche es Maßnahmen im Bereich Bildung: "Ein mittleres und hohes Qualifikationsniveau wirkt sich positiv auf die Beschäftigungschancen und das Erwerbseinkommen aus und es verringert das Arbeitslosigkeitsrisiko", so die Prüfer. Außerdem würde ein "nicht zu vernachlässigender Anteil" der Schülerinnen und Schüler über "keine ausreichenden Basiskenntnisse" in Lesen und Mathematik verfügen.

Rechnungshof wies auf hohe Teilzeitquote hin

Der Rechnungshof wies auch auf die hohe Teilzeitquote hin: Zwar lag die Beschäftigungsquote 2022 um fast sechs Prozent über jener von 2008, das Ausmaß der geleisteten Arbeitsstunden blieb aber weitgehend konstant. Hierzulande arbeiteten 2022 31,2 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit, wie aus dem Bericht hervorgeht. Das Arbeitskräftepotenzial müsste ausgeschöpft und mobilisiert werden, lautete die Empfehlung.

Mehr als die Hälfte der unselbstständig beschäftigten Frauen arbeitete 2022 laut Rechnungshof Teilzeit, bei Männern lag die Quote bei 11,9 Prozent. Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Erhöhung der Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt seien das Angebot und die Qualität der Kinderbetreuung, erklärten die Prüfer. Auch steuer- und beihilfenrechtliche Rahmenbedingungen sowie die Ausgestaltung von Sozialleistungen spielten eine Rolle.

Außerdem forderte der Rechnungshof den Verbleib älterer Erwerbstätiger im Arbeitsprozess sowie die Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt. Das Arbeitskräftepotenzial von in Österreich lebenden ausländischen Staatsangehörigen würde teilweise nicht ausgeschöpft werden. So lag die Beschäftigungsquote von Staatsangehörigen aus Afghanistan, dem Irak und Syrien unter 45 Prozent. Schlussendlich empfehlen die Prüfer die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittstaaten.

Die Neos forderten die Regierung auf, umgehend zu handeln. "Reden allein reicht nicht - wenn ÖVP und Grüne hier nicht endlich liefern, wird sich die Personalnot noch weiter verschärfen und Österreich als Wirtschaftsstandort immer unattraktiver", so Wirtschaftssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Der RH-Bericht spreche "genau die Problemfelder an, die wir Neos inzwischen schon seit Jahren konsequent aufzeigen".