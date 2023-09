Fachkräftemangel: Auswirkung auf Weiterbildung

Den meisten Unternehmen ist Weiterbildung wichtig, viele wollen daher auch darin investieren. Auch der Fachkräftemangel habe Auswirkungen auf die Weiterbildung in Österreich.

Das zeigt eine am Dienstag präsentierte IMAS-Umfrage im Auftrag des WIFI der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der momentane Fachkräftemangel habe demnach ebenfalls Auswirkungen auf die Weiterbildung der Erwerbstätigen in Österreich.

Fachkräftemangel wirkt sich auf Weiterbildung aus

Früher waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Unternehmerinnen und Unternehmer eher bereit, sich in der Freizeit weiterzubilden. Dies sei jetzt in die Arbeitszeit verlagert worden. Dadurch gerate die Weiterbildung angesichts des Personalmangels in ein großes Dilemma. Es werde mehr Weiterbildung benötigt, aber unterm Strich bleibe weniger Zeit dafür. Gerade in der Zeit der Arbeitszeitverkürzungsdiskussion gehe sich das nicht aus, erklärte die zuständige WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel in einer Pressekonferenz am Dienstag.