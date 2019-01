Fachhochschulen: Ausbaupläne als "inhaltlich bescheiden" kritisiert

Die Pläne der Regierung sehen mehr als 3.000 zusätzliche Ausbildungsplätze an den österreichischen Fachhochschulen bis 22033/23 vor. Von der FH kommt jedoch Kritik an diesen Plänen.

Bis Ende Dezember konnten Betroffene Stellungnahmen zu dem Papier abgeben – und die sind zum Teil recht harsch ausgefallen. Der Tenor: Der vorliegende Plan stehe im Widerspruch zum von der Regierung angekündigten signifikanten Ausbau des FH-Sektors, der Bedarf von Wirtschaft und Industrie könne so nicht gedeckt und es müssten auch in Zukunft eine Vielzahl an Bewerbern abgewiesen werden. “Ein wenig erfreulicher Ausblick”, heißt es von der FH Joanneum. Das MCI findet den Ausbau “absolut unzureichend” und ortet auch eine Widerspruch zum Strategiepapier “Zukunft Hochschule” des Bildungsressorts. Immerhin bringe der Ausbau um 330 bzw. 340 Plätze bei 21 FH “statistisch kaum mehr als 10(!) Anfangsstudienplätze pro Einrichtung per anno”.