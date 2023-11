Facharzt für Allgemeinmedizin: Kritik aus Bundesländern

Die Bundesregierung plant die Einführung eines neuen Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin, um den Beruf attraktiver zu gestalten. Aus den Bundesländern kommt deshalb Kritik.

Wien befürchtet Verschärfung des Ärztemangels durch Facharzt für Allgemeinmedizin

Die Bundesländer sind mit dem Gesetzesentwurf nicht einverstanden und äußern ähnliche Bedenken. Vorarlberg und das Burgenland weisen in ihren Stellungnahmen darauf hin, dass der bereits bestehende Mangel an Kassenärzten in der Allgemeinmedizin nicht berücksichtigt wird und welche Auswirkungen die verlängerte Ausbildungszeit haben könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Auszubildende sich aufgrund dessen für eine andere Fachrichtung entscheiden. Wien schließt sich der Stellungnahme Vorarlbergs an, da auf der Konferenz der Landesgesundheitsreferenten beschlossen wurde, eine gemeinsame Stellungnahme aller Bundesländer abzugeben. Die Bundeshauptstadt befürchtet ausdrücklich, dass der bereits bestehende Mangel an Allgemeinmedizinern dadurch verschärft werden könnte. Ähnliche Bedenken äußert der Dachverband der Sozialversicherungen, fügt jedoch hinzu, dass der Versorgungsengpass durch eine bessere Ausbildung in Zukunft möglicherweise besser bewältigt werden kann.