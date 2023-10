Facebook: Twitter-Alternative Threads läuft gut

Die Twitter-Alternative Threads von Meta scheint derzeit erfolgreicher zu sein als von Webanalyse-Unternehmen in jüngsten Schätzungen vermutet wurde.

Facebook: Twitter-Alternative Threads läuft besser als geschätzt

Quartalsumsatz um 23 Prozent gestiegen

Facebook und Instagram verdienten 41,8 Milliarden Dollar

Seit Jahresbeginn sammelte sich bei den Reality Labs ein operativer Verlust von 11,5 Milliarden Dollar an. Die Apps wie Facebook und Instagram verdienten in dieser Zeit 41,8 Milliarden Dollar.

Priorität für kommendes Jahr bei Künstlicher Intelligenz

Instagram-Chef Adam Mosseri stellte in Aussicht, dass Threads in wenigen Monaten schließlich auch in der EU verfügbar werden könnte. Meta sieht rechtliche Unsicherheit rund um die neuen Digitalgesetze in der Europäischen Union und zögert unter Verweis darauf.