Extremsportler umrundete Österreichs Staatsgrenze

Freitagnachmittag hat der steirische Ultra-Bergläufer Andreas "Rambo" Ropin in Großgmain nahe der Stadt Salzburg seine Umrundung von Österreich entlang der Staatsgrenze nach 72 Tagen beendet.

Extremsportler umrundete österreichische Staatsgrenze

Aufgeben sei nie ein Thema gewesen

Ropin war am 1. Juni um 10.00 Uhr in Großgmain gestartet

Ropin war am 1. Juni um 10.00 Uhr in Großgmain in sein Abenteuer gestartet. Er bewältigte die Strecke grundsätzlich ohne große logistische Unterstützung. Einmal pro Woche wurde er von einem Versorgungsauto besucht, um Kleidung zu wechseln, Proviant aufzufüllen oder um körperliche Blessuren zu behandeln. Die Nächte verbrachte manchmal mit dem Schlafsack im Freien, manchmal in Unterkünften am Weg. Einzig am 24. Tag habe er sich für einen Pause entscheiden, um einer Feier für Menschen mit Behinderung beizuwohnen, die er in seinem Job einmal betreut hat, berichtete er. Im Ziel in Großgmain begrüßte er zunächst seine Familie und Freunde. Dann wollte er sich recht rasch einmal den Bart abrasieren, der ihm in den vergangenen Wochen gewachsen ist.