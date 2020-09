Extremsportler Josef Köberl knackte eigenen Weltrekord im Eis

Am Melker Hauptplatz begab sich Köberl für zweieinhalb Stunden in eine mit Eis gefüllte Glaskabine.

Am Melker Hauptplatz begab sich Köberl für zweieinhalb Stunden in eine mit Eis gefüllte Glaskabine. ©7minds.at

Josef Köberl hat es wieder getan: Am Samstag verbrachte der Extremsportler ganze zweieinhalb Stunden in einer mit Eiswürfel gefüllten Glaskabine am Melker Hauptplatz und brach somit seinen im Vorjahr aufgestellten Weltrekord.

Josef Köberl hat seinen im August 2019 aufgestellten Weltrekord in "Longest Duration Full Body Contact With Ice" am Samstag im Melk um rund 22 Minuten verbessert.

"Ich bin überglücklich, aber die Sonne jetzt auf meinem Rücken tut richtig gut", freute sich der Extremsportler nach ganzen zwei Stunden, dreißig Minuten und 53 Sekunden im Eis.

Zweieinhalb Stunden im Eis: Neuer Weltrekord von Köberl

Bis zur Marke seines alten Weltrekords von 02:08:47 schien die Kälte Köberl nichts anzuhaben. Erst danach hatte er kleinere Probleme. "An meinen Zehen hatten sich Eiswürfel verklemmt, das hat mich etwas beeinträchtigt. Aber ich wusste, mit der Unterstützung des Melker Publikums schaffe ich das".

Köberl stellte am 10. August 2019 den Weltrekord in "Longest Duration Full Body Contact With Ice" auf. Dafür stieg er am Hauptbahnhof in Wien in eine selbst gebaute Glaskabine, die mit Eiswürfeln gefüllt war.

Mit dem neuerlich erzielten Weltrekord, hat er seine persönliche Belastungsgrenze deutlich ausgebaut. "Es ist jetzt gut, wie es ist. Ich bin froh. Man braucht ja neue Ziele."