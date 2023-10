Extremer Animal-Hoarding-Fall in Mödling: Katzen suchen neues Zuhause

Aus einem Animal-Hoarding-Fall in Mödling kamen im August auf einen Schlag 33 Katzen auf behördliche Anweisung ins Tierschutzhaus Vösendorf. Diese Katzen suchen nun ein neues Zuhause.

Selbst das größte Tierheim Österreichs hatte dafür im Katzenhaus nicht ausreichend Platz. Also schaffte man spontan im Kleintierhaus zwischen Schweinen, Eseln und Degus zwei Zimmer für die Samtpfoten.

Nachdem die Amtstierärztin mit einer Anfrage an Tierschutz Austria herantrat, wurde entschlossen, die Tiere aufzunehmen. "Wir sind froh, wenn wir den Behörden in solchen Anliegen behilflich sein können. Wir begegnen regelmäßig Fällen in denen Tiere unkontrolliert vermehrt werden und die Besitzerinnen und Besitzer nicht mehr der Pflege und den Ansprüchen der Tiere nachkommen können.", erklärte Tierheimleiter Stephan Scheidl.

33 Katzen kamen ins Tierschutzhaus Vösendorf

Die Tiere, darunter auch trächtige Katzen, eine Katze mit mehreren drei Wochen alten Kitten, vier erwachsene Katzen und mehrere Stubentiger, zwischen 3-6 Monaten, waren gesundheitlich angeschlagen. Durch den unermüdlichen Einsatz der Tierpflegerinnen und Tierpfleger und die entsprechende medizinische Versorgung konnten die Katzen in den letzten zwei Monaten aufgepäppelt werden.

"Ein Teil der Katzen ist nun ab Mittwoch bereit zur Vergabe in ein neues Zuhause", informiert Jonas von Einem, Sprecher von Tierschutz Austria. Darunter seien Männchen und Weibchen zwischen einem halben Jahr und 8 Jahren. "Alle Tiere sind medizinisch gecheckt und kastriert. Auf Grund ihrer Vorgeschichte sind sie sehr schüchtern. Mit Vertrauen und Geduld tauen die Samtpfoten aber auf", so von Einem weiter. Katzen seien anders als oft angenommen keine Einzelgänger. Die Katzen werden daher vor allem paarweise vergeben. In Einzelfällen, wo es bereits Hauskatzen gebe, könne es auch zu Einzelvergaben kommen. "Bei Interesse an den Katzen gibt es bei uns ausführliche Vergabegespräche mit unseren Expertinnen und Experten, die genau auf die Bedürfnisse der Tiere achten, sich anschauen, welches Tier in welchen Haushalt passt und die auch gerne Fragen beantworten oder beraten", so von Einem.

Ein Teil der Katzen ist ab Mittwoch bereit zur Vergabe

Animal Hoarding, auch bekannt als "Tierhortung", ist eine Situation, in der Personen unzählige Tiere in ihrer Obhut halten, ohne angemessene Ressourcen oder Voraussetzungen zu bieten. „Was oft aus einem gut gemeinten Ansatz beginnt, gerät schnell außer Kontrolle und wird zu einem Albtraum für die Tiere und die Betreuer. Häufig sind die Halter nicht in der Lage, die notwendige medizinische Versorgung, Nahrung, Pflege und den Platz anzubieten, den die Tiere benötigen, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen.“, erklärt Tierschutz Austria Sprecher Jonas von Einem. „Animal Hoarding ist ein ernstes Problem, das leider immer noch viel zu oft übersehen und ignoriert wird.“

Interesse an einem Tier?

Interessierte werden gebeten, in jedem Fall vorab telefonisch unter 01 699 24 50 einen Termin für das Kennenlernen eines möglichen neuen tierischen Mitbewohners zu buchen. Wir bitten um Verständnis, dass der Besuch des Geländes rein zur Besichtigung der Tiere nicht möglich ist. Bei Interesse an einer Katze, ersuchen wir, den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt zum Termin zu bringen oder vorab per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at zu senden: https://www.tierschutz-austria.at/wp-content/uploads/2023/08/Checkliste-Katzen.pdf