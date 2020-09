Extinction Rebellion in Wien: Lager geräumt, Protest geht weiter

Seit Sonntag lagern Aktivisten von Extinction Rebellion in der Wiener Innenstadt. Am Dienstag wurde das Zeltlager geräumt, es wurde jedoch eine Fortsetzung der "Rebellionswelle" angekündigt.

Das seit Sonntag mitten in der Wiener Innenstadt aufgeschlagene Zeltlager der Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR) am Wiener Michaelerplatz ist Dienstagfrüh geräumt worden. Die Protest wurde zunächst noch fortgesetzt, am späteren Nachmittag verließ die auf zwischenzeitlich wieder rund 50 Aktivisten angewachsene Gruppe dann die Örtlichkeit. Der Aktionismus für mehr Klimaschutz war damit aber nicht zu Ende, wie ein Sprecher gegenüber der APA ankündigte.