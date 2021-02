Externe Gutachter prüfen Plagiatsvorwürfe gegen Aschbacher

Externe Gutachter nehmen und die Plagiatsvorwürfe gegen die ehemalige Arbeitsministerin Aschbacher unter die Lupe. Dem Ergebnis werde laut der FH Wiener Neustadt "absolut neutral" entgegen geblickt.

Nach der Einleitung eines Prüfverfahrens zu den Plagiatsvorwürfen gegen die ehemalige Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) durch die FH Wiener Neustadt sind nun externe Gutachter beauftragt worden. Dem Ergebnis werde "absolut neutral" entgegen geblickt, betonte Armin Mahr, CEO der Fachhochschule, am Donnerstag. Die Grundlage für eine Beurteilung sei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens durch juristische Basisevaluierung geschaffen worden.

Grundlage dafür im Ermittlungsverfahren geschaffen

Rund drei Wochen nach der Einleitung sei nun jener Teil des Vorverfahrens abgeschlossen, "in dem vor allem die zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit (2006, Anm.) geltende Rechtslage, die Begleitumstände und damit der Maßstab der weiteren Prüfung evaluiert wurden", hieß es seitens der FH in einer Presseaussendung. Die maßgeblichen Dokumente seien mittlerweile an die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) weitergereicht worden.