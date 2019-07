Exporte 2018: Keine Steigerung in Wien

Nahezu alle Bundesländer konnten im vergangenen Jahr ihre Ausfuhren ins Ausland steigern. Nur in Wien stagnierten die Exporte.

Im vergangenen Jahr konnten nahezu alle Bundesländer ihre Ausfuhren ins Ausland steigern, nur in Wien stagnierten die Exporte bei 19,5 Mrd. Euro. Laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria vom Montag wurden 2018 insgesamt Waren im Wert von 150,00 Mrd. Euro exportiert. Das entspricht einem Plus von 5,7 Prozent zum Vorjahr.

18,63 Mrd. Euro: Wien mit größten Handelsbilanzdefizit

Handeslüberschuss in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg

Das stärkste Exportwachstum verzeichnet indessen die Steiermark mit plus 13,9 Prozent. Nicht zuletzt wird das Bundesland dabei wohl von den beiden exportorientierten steirischen Firmen Andritz und Magna unterstützt. Dahinter liegen Salzburg (plus 9,0 Prozent) und Kärnten (plus 7,5 Prozent). Aber auch bei den Importzuwächsen ist die Steiermark mit einem Plus von 13,2 Prozent Spitzenreiter, gefolgt von Kärnten (plus 8,3 Prozent) und Niederösterreich (plus 8,1 Prozent). Tirol verzeichnete 2018 als einziges Bundesland ein Minus von 1,2 Prozent bei den Importen.