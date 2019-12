Explosionsgefahr: Häuser nach Pkw-Unfall evakuiert

Weil ein Gasabsperrkasten nach einem Pkw-Unfall undicht war, mussten 13 Hausbewohner in St. Pölten wegen akuter Explosionsgefahr evakuiert werden.

Nachdem ein 26-Jähriger in der Nacht auf Freitag in St. Pölten mit seinem Pkw in einen Gasabsperrkasten gekracht war, sind 13 Bewohner aus zwei Häusern wegen akuter Explosionsgefahr in Sicherheit gebracht worden. Der Lenker wurde verletzt, berichtete die Polizei.