Explosionsgefahr: Auto stand auf A5 in Flammen

Am Sonntag stand ein Auto auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) in Flammen. Es herrschte höchste Explosionsgefahr.

Auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) ist am Sonntag in Richtung Brünn ein gasbetriebenes Auto in Flammen gestanden. Nach Angaben der örtlichen FF herrschte höchste Explosionsgefahr. Der Brand endete jedoch glimpflich: Das Feuer wurde rasch gelöscht, die Pkw-Insassen brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und blieben unverletzt.