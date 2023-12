Expertin fordert von Politik mehr als "Einmalaktion" für Kindergärten

Der Bund hat kürzlich erheblich mehr finanzielle Mittel für Kindergärten bereitgestellt. Natascha Taslimi, Mitglied des Netzwerks Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ), äußert dennoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Begrenzung dieser Maßnahme auf nur eine einmalige Aktion.

1.300 Pädogegen in Kindergärten fehlen laut Expertin

"Hier wird mit Zahlen jongliert und suggeriert: Wir tun eh etwas. Aber vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen 30 Jahren kaum investiert wurde, wird das zu wenig sein.", so Natascha Taslimi. Die Beträge - jedes Jahr 200 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Abkommen sowie 500 Millionen aus dem "Zukunftsfonds" des Finanzausgleichs - würden sich auch schnell relativieren, wenn man bedenkt, dass derzeit in Wien allein 1.300 Elementarpädagoginnen und -pädagogen fehlen, sagte Taslimi in einem Gespräch mit der APA.