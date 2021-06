Experten: Von Gewalt betroffene Kinder werden im Stich gelassen

Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser hat am Donnerstag kritisiert, dass von Gewalt betroffene Kinder oftmals von den Behörden im Stich gelassen werden.

Gleiche Fehler sollen nicht wiederholt werden

"Es ist wichtig, dass wir nicht die gleichen Fehler weitermachen", appellierte Logar im Hinblick auf den "Fall Kurt vs. Austria". Die Behörden müssten "eher den 'worst case' annehmen" als davon auszugehen, ein Gefährder oder eine Gefährderin "hat es schon nicht so gemeint". Das Kindeswohl müsse in jedem Verfahrensstadium geprüft werden, das sei jetzt bei Weitem nicht der Fall. "Mütter sollen ihre Kinder schützen, werden aber selber an den Rand des Möglichen gebracht", kritisierte die Expertin. "Kinder können nicht davonlaufen", würden aber mitunter sogar gezwungen, Kontakt zu gewalttätigen Elternteilen zu halten.