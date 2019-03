Experten über Gewalt: Staat muss Betroffene schützen

Im Rahmen einer Konferenz zum Thema Gewaltschutz am Mittwoch wurde die Schutzpflicht des Staates gesprochen. Experten sehen dies als eine Pflicht für gewaltbetroffene Frauen.

“Weniger einen Mangel an Sensibilisierung als an Wissen seitens der Justiz und Exekutive zum Thema Beziehungsgewalt” ortete Birgitt Haller, die Leiterin des Instituts für Konfliktforschung. Entsprechend müsse eine Wissensvermittlung stattfinden. Friedrich Forsthuber, Präsident des Wiener Straflandesgerichts, hält eine zentrale Stelle für sinnvoll, an der sämtliche Informationen zu einem Fall rasch verfügbar seien, denn das “Problem ist, dass die Infos zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht für alle verfügbar sind”.

Mangelndes Wissen führt oft zu Missständen

Zudem sprach sich Forsthuber für mehr kontradiktorische Einvernahmen aus, da sie wichtig für eine Verbesserung der Beweislage seien. Und eine solche Verbesserung wäre auch dringend notwendig, befanden die Diskutanten am Podium. “Die Gefährlichkeitseinschätzungen der Interventionsstellen finden oft nicht den Weg zum Gericht”, merkte Haller an. So gebe es zwar durchaus Experten zu Gewalt an Frauen oder sexuelle Gewalt, in den Hauptverhandlungen säßen dann aber ganz andere Richter bzw. Richterinnen. Viele Missstände entstünden durch mangelndes Wissen. Betroffene Frauen würden etwa oft kritisiert, dass sie manche Aussagen erst später als in der ersten Einvernahme treffen. “Doch da befinden sich Opfer und Beamte in einer Ausnahmesituation.” Darüber brauche es Information und Wissen seitens der Involvierten.