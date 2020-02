Experten meinen: SARS-CoV-2 könnte wie Influenza dauerhaft bleiben

Gleich wie die Influenza-Viren könnte sich auch das Coronavirus dauerhaft etablieren. Derzeit kann über den Verlauf jedoch nur spekuliert werden.

Jetztiger Umgang mit Virus ließe sich auf Dauer nicht aufrechterhalten

80 % der Erkrankten werden nur milde Symptome aufweisen

"Wie viel Einschränkung nehme ich in Kauf - und wie lange?", laute die Frage, die zu stellen ist. Beende man "die Reduzierung des täglichen Lebens", gilt es die Konsequenz einer raschen Ausbreitung zu berücksichtigen. "Bei der Gesamtpopulation werden rund 80 Prozent oder mehr der Erkrankten vermutlich milde Symptome aufweisen", betonte auch Burgmann. Angesprochen auf den am Donnerstag bekannt gewordenen Fall in Japan, wo bei einer Frau eine erneute, also zweite Infektion mit SARS-CoV-2 bekannt wurde, sagte der Experte, dass davon auszugehen ist, dass es wohl bei einem Großteil der Bevölkerung nicht zu einer mehrfachen Infektion kommen wird. Es gebe einfach Ausreißer im negativen wie im positiven Sinne, letzteres wären Menschen, die immun gegen das Coronavirus sind.

SARS-CoV-2 verbreitet sich schnell

SARS-CoV-2 verbreitet sich derzeit schnell, und nachdem es noch keine ursächliche Therapie gegen die von ihm verursachten Erkrankungen gibt, müsse man von einer globalen Ausbreitung ausgehen. Es sei wichtig, jetzt alle möglichen Szenarien bis hin zum "worst case" durchzugehen, schloss Burgmann. Der deutsche Virologe Christian Drosten von der Berliner Charite sagte am Donnerstagabend im ZDF, dass es eine Frage der Geschwindigkeit wäre, in der "60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung mit diesem Virus jetzt Erfahrung machen wird". Wenn das in mehreren Wochen - statt über einen Zeitraum von zwei Jahren - geschehe, wäre es das Schlimmste, was passieren könnte. Auch Burgmann warnte gegenüber der APA vor den Folgen einer schnellen Ausbreitung auf das öffentliche Leben und die Versorgung. Der Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien verwies gegenüber "orf.at" darauf, dass das Virus auch mutieren könne. Dies habe sich bisher aber nicht bewahrheitet. "In acht Wochen haben wir drei bestätigte Fälle in Österreich, im gleichen Zeitraum haben wir aber Hunderttausende Grippekranke gehabt", verglich er am Donnerstag das Coronavirus mit der heurigen Influenza.