Experten kritisieren große Lücken im Impfschutz

Experten kritisieren, dass in Österreich trotz diverser Gratis-Angebote noch immer deutliche Impflücken bei Masern, Pneumokokken und HPV bestehen.

1802 war Österreich das erste Land, in dem mit der Pockenimpfung eine verpflichtende Immunisierung eingeführt wurde. 2020 aber gibt es noch immer große Lücken im Impfschutz, stellten am Mittwoch Experten bei einem Seminar des Verbandes der Österreichischen Impfstoffhersteller (ÖVIH) fest.

Kritik an niedriger Masern-Durchimpfungsrate bei Kindern

Das Gesundheitsministerium hat mittlerweile bereits wiederholt die Immunisierungsraten bei Kindern gegen Polio (gilt auch für Keuchhusten) sowie gegen Masern (gilt wegen Kombinationsvakzine auch gegen Mumps und Röteln/MMR) analysieren lassen. Bei den Zwei- bis Fünfjährigen liegt die Durchimpfungsrate bei den Masern für die zweite Impfung derzeit bei ungefähr 82 Prozent. Das heißt, dass etwa 47.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine zweite Impfung erhalten sollten, stellte Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium dar. MMR-Durchimpfungsraten von 95 Prozent sind auf jeden Fall notwendig, um in Österreich ausreichend Schutz gegen die gefährliche Krankheit zu erreichen und sie - wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefordert - auszurotten.