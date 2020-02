Experten kritisieren FPÖ-Historikerbericht: "Ziemlich oberflächlich"

Mehrere Experten kritisierten heute den FPÖ-Historikerbericht, der sich mit dem NS-Hintergrund der Partei beschäftigen sollte. Laut den Wissenschaftlern sei der Bericht eine "ziemlich oberflächliche Arbeit".

Historikerbericht im Dezember präsentiert

Rathkolb fehlt es in diesem Bericht an wissenschaftlicher Seriosität. Die Rolle von Burschenschaften, der eigentliche Anlassfall für das Unterfangen, sei so gut wie gar nicht beleuchtet worden. Der angeblich fehlende Zugang zu Archivmaterial sei dabei kein Argument, so Rathkolb in gemeinsamen Pressekonferenz mit weiteren Historikern. Mitgliederverzeichnisse würden sich etwa in der Nationalbibliothek befinden. Der Begriff "Identitäre" finde sich in dem "Sammelband" gerade sieben Mal, zumeist handle es sich um zitierte Zeitungsartikel.