Experte: Wie geht man mit "bösen" Hunden um?

Hunde die bellen, beißen nicht. Das Sprichwort ist nicht ganz auf die Hundeerziehung anzuwenden. Es gibt nämlich keine "guten" und "bösen" Hunde. Schlussendlich hängt das aggressive Verhalten der Vierbeiner zum größten Teil von Herrchen oder Frauchen ab.

Meist sind es tragische Fälle wie durch Bisse schwer verletzte Kinder , die das Thema immer wieder in den Vordergrund rücken: Gibt es "gute" und "böse" Hunde, und wie sollen Menschen mit den vermeintlich "bösen" Exemplaren umgehen? Jochen Stadler erläutert in seinem Buch, warum diese Fragen eigentlich in erster Linie den Menschen selbst betreffen und Verbote bestimmter Rassen keine Lösung sind.

Menschen müssen Signale verstehen

Es gibt keine "bösen Kampfhunde"

Ob Hunde beißen oder aggressiv sind, sei jedenfalls keine Frage der Rasse, betont der Autor. Wissenschafter hätten längst gezeigt, dass es "böse Kampfhunde" genauso wenig gibt wie "Zuschnellfahrautos", heißt es im Buch. Anhand aktueller Daten erläutert Stadler, dass ein Verbot bestimmter Rassen nicht zu einer Verringerung der Bissvorfälle führe. So werde etwa bereits von Forschern aus Dänemark - wo seit 2010 das strengste Rassenhundegesetz Europas herrscht - vermeldet, dass dieses nichts zu einer Verbesserung geführt habe. In Wien bedeute es seit kurzem das Todesurteil für einen Hund, falls dieser einen Menschen beißt, kritisiert Stadler die restriktive Anlassgesetzgebung und plädiert für eine auf Forschung basierte Auseinandersetzung. "Law-and-order"-Politik habe mancherorts sogar zu mehr Zwischenfällen geführt.

Risiko an Besitzer gekoppelt

Wenn überhaupt, sei das Hundebissrisiko nicht mit Rassen, sondern eher mit den Besitzern gekoppelt. Ist das Frauerl oder Herrl z.B. schwer alkoholisiert und führt dabei seinen Hund, behandelt es den Vierbeiner nicht wie gewohnt - was wiederum das Tier unruhig mache. Werde etwa die Schutz- oder Wachhundeausbildung mittendrin abgebrochen, führe das zu Unsicherheit beim Tier und sei sehr gefährlich, so Stadler. Das liege in den Händen der Hundebesitzer, die mit diesem Buch auch einen Appell für mehr - auch theoretischer - Beschäftigung mit ihren Tieren in Händen halten. In Situationen, in denen Primaten gerne kuscheln, trifft dies auf Kaniden beispielsweise nicht zu.