Ex-Vienna-Chef Krisch im Austria Wien-Vorstand

Die Wiener Austria hat mit einer Personalentscheidung überrascht. Gerhard Krisch werde künftig im Vorstand der Vereins-AG arbeiten, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mit.

Gerhard Krisch nun im Vorstand von Austria Wien

Club-Präsident Frank Hensel hat Krisch laut Clubangaben für den Posten vorgeschlagen. Der Entscheidung ging laut der Aussendung ein intensives Auswahlverfahren inklusive einem Assessmentprozess durch einen renommierten Personalberater voraus. Die Gremien bestätigten die Personalie einstimmig. "Gerhard Krisch hat in mehreren Funktionen in- und außerhalb der Sportwelt seine Führungsqualitäten und seine Expertise in Finanzfragen unter Beweis gestellt", wurde Hensel zitiert.