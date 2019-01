Ex-Spitalsarzt vor Wiener Landesgericht: Zeugen droht Falschaussage-Verfahren

Der Prozess gegen einen ehemaligen Oberarzt des Wiener AKH wurde am Mittwoch am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Der Arzt wurde von einem Zeugen belastet, allerdings wirkte dieser nicht sonderlich glaubwürdig. Ihm droht ein Falschaussage-Verfahren.

Der Angeklagte war bis zu seiner Suspendierung als Oberarzt am Wiener AKH tätig. Er soll in seiner Privatpraxis von einem aus Griechenland stammenden Patienten 40.000 Euro kassiert haben und diesem dafür versprochen haben, er werde ihn auf die Lungentransplantationsliste im AKH setzen bzw. vorrangig behandeln lassen. Der Mediziner – ein Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Pulmologie – war allerdings gar nicht auf der Abteilung für Thoraxchirurgie tätig.

Der Angeklagte bekennt sich “nicht schuldig”. Von einer Lungentransplantation sei nie die Rede gewesen, hatte er beim Verhandlungsauftakt betont. Er habe aber den 68 Jahre alten Lungenkranken intensiv als Wahlarzt behandelt, mit Spezialisten am AKH den Fall ausführlich und unter Einbeziehung von CT-Bildern und Labor-Befunden diskutiert und dafür eine gerechtfertigte Akonto-Zahlung von 20.000 Euro erhalten.

Dass der griechischen Familie darüber hinaus Geld abgeknöpft wurde, führten der Arzt und sein nunmehriger Verteidiger Wolfgang Blaschitz auf einen mitangeklagten vorbestraften Betrüger zurück. Dieser habe dem Sohn des Lungenkranken mit den Worten “Willst du, dass dein Vater stirbt?” die Notwendigkeit von weiteren Zahlungsflüssen in Richtung des Arztes suggeriert und das Geld kassiert, ohne dass der Mediziner davon wusste, weitere Beträge verlangt und solche auch nicht erhalten hätte.

Am zweiten Verhandlungstag behauptete nun ein enger Freund des Mitangeklagten, er selbst habe dem Angeklagten Geld für die “Sonderbehandlung” seiner Frau und seines Vaters zugesteckt bzw. zustecken müssen. Die Ehefrau habe ihn 1.000 Euro, der Vater 6.000 Euro gekostet. Nicht weniger als insgesamt 60.000 Euro habe der Angeklagte in seinem Beisein für die Behandlung der Ehefrau des Mitangeklagten kassiert, wobei ein Drittel der Summe er, zwei Drittel sein Vater in Form eines Freundschaftsdienstes aufgebracht hätten, gab der Zeuge zu Protokoll.