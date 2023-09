Ex-Rapidler Knasmüllner geht in vierte polnische Liga

KS Wieczysta Krakau ist die fünfte Auslandsstation von Christoph Knasmüllner. In der letzten Saison stand er 17 Mal für Rapid Wien am Feld.

Christoph Knasmüllner ist nach dem Ende seines Engagements bei Rapid in die vierte polnische Liga gewechselt. Der 31-jährige Offensivspieler unterschrieb bei KS Wieczysta Krakau am Mittwoch einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Saison. Die "Gelb-Schwarzen" sind seine fünfte Auslandsstation nach Bayern München, Inter Mailand (jeweils Nachwuchs), FC Ingolstadt und Barnsley. Für Rapid war er in der vergangenen Saison nur zu 17 Pflichtspieleinsätzen gekommen.