Ex-Rapid-Kapitän Schwab wechselte zu PAOK Saloniki

Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab wechselt für mindestens zwei Jahre zu PAOK Saloniki. Der 29-Jährige unterzeichnete am Samstag den Vertrag.

Möglicher Gegner in der CL-Quali

Nun heuerte der gebürtige Salzburger bei PAOK an, das in der Qualifikation der Champions League ein möglicher Rapid-Gegner ist. Schwab war auch ein Angebot des abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten US Lecce vorgelegen.