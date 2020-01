Ex-Polizist ignorierte Notruf: 7.800 Euro Strafe

Weil er vertuschte, dass er im August 2018 einem Notruf nicht nachgegangen war, muss ein mittlerweile pensionierter Polizist 7.800 Euro Strafe zahlen.

Ein Polizist ist am Landesgericht St. Pölten wegen Amtsmissbrauchs und Fälschung eines Beweismittels zu 7.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Eine nicht rechtskräftige Verurteilung aus dem Jänner des Vorjahres wurde damit um 9.000 Euro herabgesetzt.

Fremder im Haus gemeldet: Polizist ging Notruf nicht nach

Dabei ging es darum, dass der Angeklagte am 6. August 2018 kurz nach 4.00 Uhr auf seinem Posten in Lilienfeld im niederösterreichischen Mostviertel dem Notruf einer Frau nicht nachgegangen sei, die behauptet hatte, dass sich ein Fremder bei ihrem Haus befinde, sie deshalb Angst habe und nicht schlafen könne. Punkt zwei des Urteils vom 16. Jänner 2019, die Anstiftung zum Amtsmissbrauch, war hingegen vom OGH aufgehoben worden und Gegenstand der Verhandlung am Donnerstag.