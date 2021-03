Ex-Polizist fuhr betrunken mit Vespa durch Wien

Weil ein Ex-Polizist betrunken von einer Verkehrskontrolle aufgehalten wurde und dann versuchte, seine "Beziehungen" spielen zu lassen, stand er heute vor dem Wiener Landesgericht.

Ein ehemaliger Polizist hat sich am Freitag am Wiener Landesgericht der versuchten Bestimmung zum Amtsmissbrauch schuldig bekannt. Er war am 28. Oktober 2020 von Polizeibeamten angehalten worden, denen auffiel, dass er auf der Ringstraße mit seiner Vespa in Schlangenlinien auf den Straßenbahngeleisen entlangfuhr. Um die Beamten zum Abstandnehmen von einer Amtshandlung zu bewegen, zeigte er ihnen seinen alten Dienstausweis und meinte: "Kann man da nix machen?"