Ex-Nationalteam-Chef Alfred Riedl mit 70 Jahren verstorben

Ex-Fußball-Nationalteam-Chef Alfred Riedl ist tot. In der Nacht auf Dienstag verstarb der Wiener im Alter von 70 Jahren. Der ÖFB bestätigte entsprechende Medienberichte. Von 31. Oktober 1990 bis 9. Oktober 1991 fungierte Riedl als Nationaltrainer, in acht Länderspielen gab es unter seiner Führung einen Sieg. Außerdem waren drei Remis und vier Niederlagen zu verbuchen.

Nach seinem Abschied vom ÖFB arbeitete Riedl in Österreich noch für den Favoritner AC und Oberwart, ehe er sich fernab der Heimat einen Namen machte. Zunächst war Riedl in Marokko bei Olympique Khouribga und in Ägypten bei Al Zamalek engagiert, weitere Stationen waren unter anderem die Nationalverbände des Iran (als Sportdirektor) sowie von Liechtenstein, Vietnam, Palästina, Laos und Indonesien (jeweils als Teamchef).