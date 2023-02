Ex-Kinderstar Austin Majors starb mit 27 Jahren im Obdachlosenheim

Traurige Nachrichten aus den USA: Austin Majors ist mit nur 27 Jahren verstorben. Der Kinderstar spielte "Theo Sipowicz" in der Crime-Serie "NYPD Blue".

Ehemaliger Kinderstar Austin Majors mit 27 Jahren gestorben

In der Serie "NSPD Blue" verkörperte Majors von 1999 bis 2004 die Rolle des "Theo Sipowicz". Damit wurde er sogar mit einem Young Artist Award ausgezeichnet. Wie "TMZ" berichtete, ist Austin in einer Obdachlosenunterkunft in Los Angeles gestorben. Einen Hinweis auf Fremdverschulden gibt es nicht. Eine Überdosis Fentanyl könnte Schuld am Tod gewesen sein, die Autopsie steht aber noch aus.