Ex-Freundin in Strasshof erschossen: Prozessstart am 5. April

Im Zusammenhang mit einer Bluttat vom vergangenen Oktober muss sich ein 36-Jähriger am 5. April am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes verantworten.

Der Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin (33) in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) vor deren Haus erschossen haben. Angelastet werden dem Beschuldigten auch Körperverletzung, gefährliche Drohung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Im Fall einer Verurteilung droht bis zu lebenslange Haft.

Mann soll Ex-Freundin mit Schuss aus einer Pistole getötet haben

Die Bluttat datiert vom 21. Oktober 2023. Gegen 13.30 Uhr soll der nunmehr 36-Jährige die Frau mit einem gezielten Schuss aus einer Pistole getötet haben. Gefeuert wurde aus "kürzester Distanz" in den Kopf, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Landesgerichts Korneuburg. Die 33-Jährige starb an Ort und Stelle. Der Beschuldigte flüchtete zunächst, stellte sich aber kurz darauf bei der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram und wurde dort festgenommen.