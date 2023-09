Weil er seine 17-jährige Ex-Freundin in einer Wohnung eingesperrt und vergewaltigt haben soll, musste sich ein 22-Jähriger vor dem Wiener Landesgericht verantworten.

Ex-Freund sperrte 17-Jährige in Wohnung und vergewaltigte sie: Prozess

Ein 22-Jähriger soll seine Ex-Freundin stundenlang ins Schlafzimmer gesperrt und sie vergewaltigt haben, nachdem er ihr mit einem Fleischermesser in den Hals stechen wollte. Der Mann musste sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht verantworten.

Der Angeklagte stellte sämtliche Vorwürfe in Abrede: "Es gab nie Gewalt. Ich habe sie nie körperlich angefasst. Wir hatten Auseinandersetzungen, aber es war alles verbal." Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.

Ex-Freundin in Wohnung gesperrt und angeblich vergewaltigt: Prozess

Wie sich nach der Aussage der Betroffenen ergab, haben die inkriminierten Handlungen bei dem Mädchen zu psychischen Störungen geführt, die möglicherweise als schwere Dauerfolgen zu qualifizieren sind. Um das abzuklären, wird das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen eingeholt. Sollte sich die Vermutung bestätigen, würde sich im Fall einer Verurteilung der Strafrahmen erhöhen.

22-Jährige lernte 17-Jährige zu Jahresbeginn kennen

Der 22-Jährige hatte die um sechs Jahre Jüngere zu Jahresbeginn kennengelernt. "Sie hat sich unsterblich in ihn verliebt", wusste die Staatsanwältin. Der aus Algerien stammende Mann lebte vom Verkauf von Cannabis, das ihm ein nicht unbeträchtliches Einkommen verschaffte. Die 17-Jährige verwahrte für ihren Freund immerhin 3.500 Euro aus seinen Einkünften in einer Kaffeedose.

22-Jähriger ging auf 17-Jährige mit einem Fleischermesser los

Als dieser das Geld nicht sogleich fand, soll er der 17-Jährigen, die bei ihm eingezogen war, Schläge versetzt und sie an den Haaren gezogen haben, ehe er mit einem Fleischermesser auf sie losging. Das Mädchen konnte dem Stich in den Hals ausweichen. Danach sperrte der Angeklagte sie stundenlang ins Schlafzimmer, wobei er sich mit dem Messer vor der Tür postiert haben soll.

22-Jähriger sperrte Mädchen in Wohnung und vergewaltigte sie

Zwei Monate später sperrte er die 17-Jährige überhaupt in die Wohnung, während er draußen Suchtmittel verkaufte. Nach seiner Rückkehr soll er sie zum Bett geschleift und vergewaltigt haben. Dabei legte er ein Messer neben das Bett. "Sie war vor Angst starr", stellte die Staatsanwältin fest. Der Mann habe sich stundenlang an seinem Opfer vergangen, das ihm deutlich zu verstehen gegeben habe, dass sie keinen Sex wollte.

22-Jährige behauptete, es habe "nie einen Konflikt gegeben"

"Er sagt, es war eine zufriedene Beziehung", meinte Iris Augendoppler, die Rechtsvertreterin des Angeklagten unter Verweis auf Videos und Fotos am Handy ihres Mandanten. Der 22-Jährige behauptete, es habe "nie einen Konflikt gegeben". Er könne sich die Anschuldigungen seiner Ex nicht erklären: "Hätte ich sie geschlagen oder ihr etwas angetan, hätte sie mich nicht gestern im Gefängnis besucht."

Angeklagter sitzt seit Anfang April in U-Haft

Der Angeklagte, der seit Anfang April in U-Haft sitzt, ist übrigens mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen. Bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem neuen Freund der 17-Jährigen soll ihm dieser in den Rücken gestochen und eine Rückenmarkverletzung zugefügt haben.